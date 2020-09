Ruud is een gentleman, maar wel eentje die zo je been breekt: ‘Het hoeft niet mooi, het moet hard en snel’

Hoe groot is de kans dat kade in Den Haag instort? ‘Je kan het nooit helemaal uitsluiten’

2 september In de binnenstad van Amsterdam stortte dinsdagmiddag een kademuur in. Den Haag heeft tientallen kilometers aan kade door de stad lopen. 24 kilometer daarvan is van hout, delen daarvan zijn beschadigd door een bacterie. Hoe groot is de kans dat ook hier een muur instort? ,,We proberen de kans dat iets afbrokkelt zo klein mogelijk te maken.”