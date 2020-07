Ruzie aan de Mallemolen: ‘buurtbewoner begluurt cafébezoekers en wippende jongeren’

Horecaondernemer Martin Stern, eigenaar van Café de Malle Meid, zucht wanneer hij vertelt over de tirannie die een buurman in de straat zou veroorzaken. ,,Het is niet te geloven. Hij is al twintig jaar bezig met deze kinderachtige acties”, vertelt Stern.

Eerder waren er bedreigingen om vuilnisbakken en bekogelde de buurman panden met eieren. Maar volgens de cafébaas, is de ruzie inmiddels op een dieptepunt gekomen. ,,Hij heeft begin maart een beweegbare camera geplaatst.” En die camera, van buurman Raoul Wedel, die even verderop in de straat woont, staat recht op zijn café gericht. Bewoners en cafébezoekers van het idyllische horecastraatje voelen zich in hun privacy aangetast. ,,Hij plaatste de camera in maart, omdat cafébezoekers na sluitingstijd zouden wippen op het platte dakje. Hij zei dat hij er condooms had gevonden”, vertelt Stern. ,,Maar ik zou niet weten hoe die mensen op dat dak moeten komen. Mijn broek zakt echt tot op m'n enkels. Het is belachelijk. Hij neemt gewoon het recht in eigen hand.”

Drie meiden die boven Sterns café wonen, voelen zich ongemakkelijk door de opgehangen camera. ,,Ze worden gewoon gefilmd. Dat is toch niet normaal?”, reageert Stern verontwaardigd. ,,Die meiden voelen zich gewoon niet prettig.” Ook zouden cafébezoekers die buiten een belletje plegen of een praatje maken tijdens het roken op het terras zich geïntimideerd voelen. ,,Ik krijg vaker diplomaten over de vloer, rechters van het internationaal strafhof. Dit is een wijkje met internationals. Het is toch niet normaal dat iemand ze dan vanuit z'n huis kan begluren en kan afluisteren?”

De camera hangt aan de gevel van het huis van Raoul Wedel, maar staat gericht op Café de Malle Meid aan de Mallemolen.

Verzet

Buurman Raoul Wedel geeft aan dat hij de camera heeft geplaatst om uit te zoeken wie er op zijn dakje komt. ,,Ik heb er condooms gevonden, onder mijn badkamerraam.” Daarnaast houdt hij in de gaten wie er ongevraagd plantenbakken bij zijn muur plaatst en bekabeling aanbrengt. ,,Een paar maanden geleden werd er opeens een terras aan mijn muur gezet. Ik heb me daar tegen verzet, want het was een illegaal terras. Inmiddels heeft de ondernemer wel een vergunning, maar dat is een eilandvergunning. Het terras hoort dus niet aan mijn gevel zitten”, vertelt Wedel.

Het ‘gedoe’ rondom de ruzie is ook hem niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Ik krijg zakjes insecten door mijn brievenbus gegooid en er wordt lijm in mijn sloten gesmeerd”, vertelt Wedel. Toch denkt hij er geen moment over om uit het straatje te vertrekken. ,,Ik sta in mijn recht. De terrassen moeten gewoon om 23.00 uur dicht, als er dan om 02.00 uur nog mensen staan te roken onder mijn raam, dan klaag ik ja.” Tegelijk vertelt Wedel dat de politie niet kan optreden tegen de rokende jongeren. ,,Ik vind dat de camera binnen de regels aan mijn gevel hangt, dus ik haal 'm niet weg.” De horecaondernemers en buurtbewoners hebben volgens Wedel nog nooit bij hem geklaagd.

Gedonder

Stern heeft inmiddels hulp gekregen van een buurvrouw die de camera ook weg wil hebben. Ze heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,De gemeente kan het ding niet weghalen, omdat het zijn eigendom is. Het hangt aan zijn gevel. Tegelijk willen de ondernemers hier het ding ook niet weghalen, anders zijn we illegaal bezig. Daar krijg je gedonder mee”, weet de cafébaas. ,,Hij zegt wel dat hij alleen het dak filmt, maar zo'n camera kan niet om de hoek filmen. Daar zit dus zijn dakje.”

Inmiddels heeft ook Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs zich verdiept in de kwestie. ,,Ik heb vragen gesteld. Het moet toch niet kunnen dat een boze buurman het zoveel horecaondernemers zuur kan maken met dit soort pesterijen”, neemt hij het op voor de uitbaters. ,,Het oudste café aan de Mallemolen zit er al zo'n 140 jaar. Die man is al twintig jaar boos op de ondernemers, die er al veel langer zitten. De vraag is dan: wat kom je er dan doen?” Sluijs heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. ,,Ik heb gevraagd of de gemeente die camera kan weghalen. Het is niet te geloven dit.”