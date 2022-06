Ruzie bij lift escaleert in scheldpartij: vrouw wordt van achteren aan hoofddoek getrokken

Na een heftige woordenwisseling tussen twee vrouwen in winkelcentrum Leyweg in Den Haag is onlangs de hoofddoek van een de vrouwen afgetrokken.

De vrouw die zegt slachtoffer te zijn van een mishandeling stond te wachten op de lift. Uit die lift kwamen vervolgens twee oudere vrouwen, waarvan er eentje in een scootmobiel zat. Een van hen vond dat de wachtende vrouw in de weg stond en begon te schelden. Vervolgens zou er een woordenwisseling zijn ontstaan die uitmondde in een scheldpartij waarbij haar hoofddoek werd afgetrokken. Een man die tussen de vrouwen kwam kon voorkomen dat de situatie verder escaleerde.

Het slachtoffer heeft geprobeerd aangifte te doen. Toen zij belde met het politiebureau Zuiderpark zou een medewerker haar verteld hebben dat de politie geen capaciteit zou hebben om de aangifte te kunnen opnemen.

Bevestiging

Een politiewoordvoerster bevestigt inderdaad dat er op 9 juni aan het einde van de dag een ruzie was tussen twee vrouwen. ,,De betrokkenen, een vrouw in scootmobiel en de meldster, maakten gebruik van de lift waarbij de ene eruit wilde en de andere erin. Hier ontstond ruzie waarbij ze beiden gescholden hebben naar elkaar. De mevrouw in de scootmobiel viel uiteindelijk uit naar de meldster en heeft van achteren aan haar hoofddoek getrokken. Ze liep daarbij een schram op. Door tussenkomst van een getuige is het gestopt”, aldus de zegsvrouw.

Quote In dit telefoonge­sprek zijn verwachtin­gen uitgespro­ken, waarbij de uitleg mogelijk anders is geïnterpre­teerd of niet prettig is overgeko­men woordvoerster, politie Den Haag

Met de meldster is een afspraak gemaakt om aangifte te komen doen. ,,Voorafgaand aan die afspraak wordt door een medewerkster van Intake en Service gebeld met de meldster om alvast meer informatie te krijgen over de gebeurtenis. In dit telefoongesprek zijn verwachtingen uitgesproken, waarbij de uitleg mogelijk anders is geïnterpreteerd of niet prettig is overgekomen”, legt de woordvoerster uit. ,,Wat nooit de bedoeling mag zijn van zo’n inventariserend gesprek”, benadrukt zij.

De afspraak om aangifte te komen doen staat nog steeds en wordt door een andere medewerker opgenomen.

