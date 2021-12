Ruzie in coalitie: opnieuw dreigt plan voor 1200 woningen te sneuvelen

Als er geen betaalbare huizen zijn, moet je creatief zijn: Vervallen garage­boxen zijn nu hippe woningen

Als je rondkijkt in de woningen is het bijna niet voor te stellen dat hier ooit alleen maar auto’s en rommel te vinden waren. De Haagse woningcorporatie Staedion heeft garageboxen getransformeerd tot hippe woningen. Het is een bescheiden bijdrage aan de oplossing voor het nijpende woningtekort.

