Ruzie in Schilderswijk mondt uit in steekpartij, direct een verdachte aangehouden

Zeven aanhoudin­gen bij ruzie, schietpar­tij en vechtpar­tij in Den Haag

12:30 De schietpartij op de Steenwijklaan in Den Haag gisteravond was het gevolg van een conflict eerder op de avond. Dat meldt de politie vandaag. Betrokkenen werden later ook gezien bij een vechtpartij. In totaal werden zeven Hagenaars aangehouden.