Ruzie in tram loopt uit de hand: onbekende man steekt 24-jarige met mes

Eigenaar supermarkt verjaagt dief met tablet: ‘Alles wat ik kon pakken, heb ik naar hem toe gegooid’

De schrik zit er goed in bij Rahim Hosseini, eigenaar van supermarkt Julka in de Haagse wijk Laakkwartier. Vrijdagavond heeft hij een dief uit zijn winkel verjaagd die hem bedreigde met een mes. Het is de tweede keer in korte tijd dat een avondwinkel in de Van Zeggelenlaan doelwit is van een overval met dreiging van geweld. Eind januari was het raak bij zijn overbuurman.