Ruzie in woning loopt uit de hand: Twee Hagenaars opgepakt voor neersteken van 32-jarige man

Steekpar­tij bij tankstati­on: slachtof­fer gewond naar ziekenhuis

Een nog onbekende man is vanmiddag laat neergestoken bij een tankstation aan de Sportlaan in Den Haag. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader, die op de vlucht is geslagen na het steekincident.

12 december