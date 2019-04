Ruzie om iPhones leidt tot 100 uur werkstraf voor met plantenpotten bekogelde Hagenaar (58)

Van Boven Sterren­wach­ter Rob ging op zoek naar het donkerste plekje dat nog te vinden was

17:19 De sterrenwacht van Rob Lefeber (68) is gebaat bij duisternis. Dat Westland zou veranderen in een lint van lichtgevende kassen had hij 45 jaar geleden niet kunnen bevroeden. Dus ging hij op zoek naar het donkerste plekje dat nog te vinden was. Deze week in de rubriek Van Boven het verhaal over een huisje aan de Nieuwlandsesdijk in ‘s-Gravenzande.