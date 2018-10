Ruzie om wisselgeld leidde tot steekpartij bij Piet Patat

Het slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie 24 juni - in de nacht van zaterdag op zondag - in zijn been en zij gestoken door Utrechter Cesar R.. Maar daar was volgens zijn advocaat, M. Stam, wel het nodige aan vooraf gegaan. ,,Mijn cliënt is meermaals mishandeld door de aangever, omdat hij zijn wisselgeld gepakt zou hebben. Zelfs nadat hij eerst nog was weggelopen en later terugkwam om zijn frietjes te halen, werd hij nog een keer aangevallen. Het lijkt erop dat het slachtoffer een kwade dronk had."