Ruzie tijdens Turkse uitvaart: zwager steekt neef (44) van overledene dood

VideoBij een steekpartij in de Kempstraat in het centrum van de Turks-islamitische stichting in Den Haag is vanochtend een 44-jarige man overleden. Een andere 36-jarige man raakte zwaargewond. De dader vluchtte weg. De identiteit van de dader is bekend bij de politie. Het zou volgens Tahsin Çetinkaya, de voorzitter van de stichting, gaan om een familiedrama.