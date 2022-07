Ruziemakende mannen en een vrouw opgepakt bij kindcentrum in Leidschendam

Bij de hulpdiensten kwam vanmorgen rond 08.45 uur een melding binnen van een steekincident. Bij aankomst van de politie bleken twee mannen ruzie met elkaar te hebben. Een persoon is hierbij lichtgewond geraakt. Beide personen zijn vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Volgens calamiteitensite Regio15 is er ook een derde vrouw aangehouden.



Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) werd opgeroepen naar het incident, maar inzet bleek niet nodig. De traumahelikopter kon onverrichter zake retour.



Of er daadwerkelijk is gestoken, is nog onduidelijk. ,,Dat zijn we nog aan het uitzoeken”, laat de politie weten.



In het pand is basisschool De Springplank gevestigd. Daar is de directie nu druk bezig de rust te herstellen en volgens de telefoniste ‘allerlei zaken te regelen’.