Ruziënde buren moeten oppassen voor dwangsom of uithuisplaatsing

De Royal Christmas Fair krijgt een kindermarkt

8:38 De Royal Christmas Fair, de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Den Haag, krijgt een hoek die speciaal voor kinderen is ingericht. Ter hoogte van museum Escher in het Paleis komt in het eerste weekeinde van de opening een winterwonderland met attracties, activiteiten en producten voor de jongste bezoekers.