'S. verzon operaties en eigen dood om geld op te strijken'

Eeuwig Den Haag Een schat aan oude foto's in vies, uitgeleefd pand

22 januari Het lijkt een sprookje, maar is toch waar gebeurd. Fotograaf Ernst Lalleman vond in 1987 in een vies, uitgeleefd pand in het Haagse centrum zes fotodozen. Daarin 235 grootbeeld kleurennegatieven uit de jaren 1959 en 1960. Maar wie staan erop?