Saamhorigheid op de Haagse Markt ‘Strenger zijn voor ongevaccineerden? Doe niet zo gek!’

Man (38) zwaaide in druk winkelcen­trum met mes en ‘wilde dood’: ‘Ik raakte in paniek en explodeer­de’

Hij was angstig en mogelijk onder invloed van drugs toen hij met een mes rondzwaaide in een afgeladen winkelcentrum in Leidschendam. Raymon S. (38) bedreigde in mei in de Mall of the Netherlands negen mensen en hoorde daarom vandaag negen maanden cel eisen.

29 oktober