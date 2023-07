Saasveldse veehouder dreigt met helemaal lamleggen geplaagde stikstofbeleid

Wonen in het oude hoofdkan­toor van KLM? Dat is vanaf volgende week al mogelijk in Den Haag

Heb je altijd al willen wonen in een voormalig hoofdkantoor van KLM? Dan komt die kans er volgende week. Vanaf dinsdag 1 augustus komen 21 appartementen aan de Plesmanweg in Den Haag in de verhuur. De appartementen zijn er in acht varianten en hebben een oppervlakte tot wel 213 vierkante meter.