Sabine Kuilenburg (ex-ADO) geeft de brui aan eredivisievoetbal: 'Vanaf nu voor de lol'

VAN WIEG TOT GRAF Meester Ed was een onderwij­zer van oude stempel en onmisbaar bij VELO

9 oktober Hij was een onderwijzer van de oude stempel. Een instituut in Wateringen, die als hoofdmeester van de St. Jozefschool en voorzitter van VELO duidelijk koers en leiding gaf. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ed van Nieuwkerk.