Sadettin Kirmiziyüz op zoek naar identiteit: Nederlander of Turk?

In de aankondiging van de voorstelling Citizen K. staan de nodige vraagtekens. 'Is Sadettin Kirmiziyüz wel een Turk?', luidt een van de vragen. De toon lijkt gezet als we hem als eerste zijn reactie vragen op het verlies van president Erdogan bij de jongste Turkse verkiezingen. ,,Ik heb erover gehoord, maar waarom zou ik mij druk maken om gemeenteraadsverkiezingen in Turkije'', zegt hij. ,,Dat Forum voor Democratie bij de Provinciale Staten heeft gewonnen in Zuid-Holland en Flevoland vind ik veel belangrijker.‘’



Oef, de verkeerde binnenkomer?

,,Nee, maar het slaat wel de spijker op zijn kop waar deze voorstelling overgaat. Ik heb een Turkse achternaam en een donkere kop, maar ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. Ik voel me Nederlander.‘’



Waarom maak je dan voorstellingen over je identiteit?

,,Het onderwerp fascineert mij als migrantenzoon. Na mijn vorige voorstelling over dit onderwerp was ik van plan dit hoofdstuk af te sluiten. Maar er gebeurt nog genoeg om mij heen om ermee door te gaan.''