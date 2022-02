Saif kijkt in loop van pistool, precies op het moment dat eerdere overval op zijn zaak op tv te zien is

Man die bij overval bewoner in been schoot, blij met vijf jaar cel: ‘Hoef me nu geen zorgen meer te maken’

S.B. (22) was zó wanhopig op zoek naar geld, dat hij met een geladen vuurwapen een Haagse woning binnenrende. Daar ging het helemaal fout. Hij schoot een bewoner in zijn been. Daarvoor draait de Zandvoorter, na een eis van zes jaar, nu voor vijf jaar de gevangenis in.

15 februari