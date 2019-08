Salafistische jongerenwerker werkte na ontmaskering nog half jaar door

In een brief aan de gemeenteraad schreef Krikke gistermiddag dat de politie een speciaal rapport schreef over de man, die ‘actief radicaal gedachtengoed uitdraagt’. ,,Deze informatie heeft de gemeente direct besproken met Zebra, waarna er afscheid is genomen van de medewerker.” Dit was in januari 2018. Zebra is de welzijnsorganisatie voor onder meer de Schilderswijk en Transvaal. Uit gesprekken met betrokkenen en documenten wordt duidelijk dat tussen het verschijnen van de bestuurlijke rapportage en het vertrek van de geradicaliseerde jeugdwerker bijna een halfjaar verstreek.