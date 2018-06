Salafistische prediker Fawaz duikt op in Den Haag

Volgens het tot de islam bekeerde raadslid Arnoud van Doorn (Partij Van de Eenheid) was de opkomst goed met honderden aanhangers. ,,Vooral jongeren van zestien tot 25 jaar.'' Van Doorn zegt dat er geen sprake was van provocatie, door net buiten de 'verboden gebiedszone' te preken. ,,Dit was geen provocatie. Dit was gewoon de afsluiting van de Ramadan. Fawaz heeft nog steeds een grote achterban in Den Haag. Er is vraag vanuit zijn aanhang dit te doen en hij heeft hier gehoor aan gegeven. We hebben in Nederland vrijheid van religie en vereniging. Fawaz is vrij om te gaan staan en gaan waar hij wil. Hij heeft zich binnen de kaders van de wet bewogen. Zolang hij de wet niet overtreedt in zijn preken, mag hij dit doen.''