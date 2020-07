Sam (17) is gefascineerd door sterrenstelsels, zwarte gaten en buitenaardse levensvormen

Jij zat aan de buis gekluisterd toen de Falcon van Elon Musk werd gelanceerd?

„Uiteraard! Het was een bijzonder moment. Al van jongs af aan weet ik bijna honderd procent zeker dat ergens in het oneindige universum nog een aarde bestaat, waar ook mensen zoals wij op leven en werken. Of misschien wel hele andere levensvormen zoals micro-organismen. Als sterrenkundige ga ik dat allemaal onderzoeken. Hier in Nederland of in Amerika. Nog mooier zou het zijn als ik daarvoor verre ruimtereizen moet maken. Ik wil uiteindelijk astronaut worden. Daar ben ik nog wel even mee bezig. Het is een lange en zware studie.”