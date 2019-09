Sam (20) is goedgebekt als scheidsrechter: 'Ik ben niet iemand die met kaarten strooit'

Sam van de Graaf (20) is als scheidsrechter niet op zijn mondje gevallen. Liever geeft hij een voetballer een verbale uitbrander dan dat hij een gele kaart trekt. Zijn mondigheid wordt door de scheidsrechtersbazen niet altijd gewaardeerd.

Op zijn vijftiende koos Van de Graaf ervoor om het voetballen in te ruilen voor het arbitreren. ,,Die Haghe, de club waar ik toentertijd voetbalde, zocht scheidsrechters voor de E- en F-pupillen en bood mij de kans een cursus te volgen. Dat beviel me wel. Ik kreeg de keuze om of voor de club te blijven fluiten of voor de KNVB. Ik koos het laatste."

Quote Het fluiten van de oudste jeugd zorgde direct voor meer weerstand Van de Graaf

Na drie C-jeugdwedstrijden stapte hij al over naar de A-jeugd. ,,Het fluiten van de oudste jeugd zorgde direct voor meer weerstand. Dat vond ik een grotere uitdaging." Het leidinggeven zit de Hagenaar in het bloed. ,,Ik vind het gaaf om 22 voetballers de ruimte te geven om het randje op te zoeken om een wedstrijd te winnen. Ik ben niet iemand die met kaarten strooit om de boel in het gareel te houden. Ik communiceer liever met spelers. Natuurlijk werkt het bij de ene speler beter dan bij de andere. Dat is een kwestie van aanvoelen."

Dagje uit

Zijn competitiewedstrijden fluit hij dit seizoen op zondag in district West 1. ,,In West 1 bestaat er nog een vijfde klasse. In West 2 is er veel minder aanwas van clubs. Dat vind ik minder aantrekkelijk. Bovendien ligt het niveau in West 1 iets hoger. Ik fluit nu in de reserve hoofdklasse, derde en soms tweedeklasse. Ik maak van een wedstrijddag vaak een dagje uit. Lekker relaxed."

Hij mag dan pas 20 lentes jong zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij zich op het veld laat intimideren door oudere voetballers. ,,Ik ben iemand met veel lef. Hoe meer ik in het veld moet managen hoe meer ik ervan leer."

De ambitie om het betaald voetbal te bereiken, heeft hij laten varen. ,,Om dat niveau te bereiken, komt er meer bij kijken dan alleen goed fluiten. Ik heb drie jaar in het ontwikkelingstraject voor scheidsrechters gezeten, maar daar ben ik afgelopen seizoen uitgezet. Dat was een tegenslag. Ik ben heel enthousiast en wil alles tot in de puntjes geregeld hebben, alleen ben ik wel een jongen met een mening en daarmee maak ik het voor mezelf niet altijd even gemakkelijk. Toch wil ik mezelf blijven. Nu kijk ik wel hoever mijn top reikt. Tweede divisie zou mooi zijn. Er is wel gezegd dat wanneer ik mijn gedrag verander en mij blijft ontwikkelen een terugkeer in het talententraject mogelijk is."

Quote Desnoods ga ik naar de Turkse kledingma­ker bij mij om de hoek Van de Graaf

Hij is niet vies van een beetje uiterlijk vertoon. Zo staan zijn haren strak van de gel. Daarnaast moet het shirt strak om het lijf zitten. ,,Desnoods ga ik naar de Turkse kledingmaker bij mij om de hoek om mijn shirt passend te laten maken. Eigenlijk zou ik naar de sportschool moeten om meer body te krijgen. Dat komt de uitstraling op het veld ten goede. Alleen heb ik een hekel aan die krachtapparaten."