Samantha de Jong, verdacht van heling van gestolen gereedschap, weer op vrije voeten

Plaats Delict Moorden in feit en fictie op chique Sweelinck­plein: ‘Eind december 1974 werd het de kille werkelijk­heid’

Het chique Sweelinckplein is in 1962, decor voor een moord in de detectiveroman Sambals voor Sweelinck van de Haagse schrijver Pim Hofdorp. Commissaris Aremberg moet oplossen hoe er een lijk in het hotel kan liggen. Dat is fictie, maar eind december 1974 wordt de moord kille werkelijkheid. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.

10:16