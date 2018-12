Samantha wordt 30, hoogste tijd dat jullie de waarheid horen

Koffiehuis de Koning is gemarineerd in het kerstgevoel. De ramen zijn bespoten met kunstsneeuw, er staan kerststukjes op tafel. De geur van dennenappels en glühwein walmt door de zaak. Schele Joop heeft voor de gelegenheid een kerstmuts opgezet - scheef uiteraard - en Leen Half Een zingt liedjes met een bellenkrans uit de feestwinkel. Niet geheel tot ieders genoegen. 'Als je nog één keer met dat ding rammelt, douw ik 'm zo diep in je strot dat je met Pasen in Parnassia nóg rinkelt', moppert Gerard de Gleuvenglijder.



Samantha en haar moeder snijden de verjaardagstaart aan, versierd met engeltjes en een heuse arrenslee van chocola. Net als er eindelijk vrede op aard lijkt te zijn, wordt de voordeur er zowat uitgelopen. In de opening staat een woeste Ome Ed. Zijn neus even rood als die van Rudolf het Rendier. Maar wat heeft hij in zijn hand? Is dat een ooievaar die hij bungelend aan z'n nek beet heeft? Zonder een woord te zeggen stapt hij naar binnen en plakt de ooievaar tegen het raam. Het blijkt een halve ooievaar te zijn. Het ziet er uit alsof 'ie door de ruit is gevlogen. Alsof er een baby is geboren. Dan schreeuwt Ome Ed lachend door de zaak : 'Merry Christmas, Samantha Claus!' Hij rochelt even en slikt dat door. Wij zitten stijf rechtop. 'Samantha wordt vandaag dertig. Het is daarom hoog tijd dat jullie de waarheid horen. Samantha.... is mijn dochter'.



Het is ineens muisstil in het koffiehuis. Je kan een engelenhaar horen vallen. 'Elsje wilde haar alleen opvoeden, ik zat toen nog aan de drank'. Alsof hij er nu van af is, hoor ik iedereen denken. 'Eigenlijk zijn wij een gezin'. Dan barst Ome Ed in snikken uit. Elsje volgt. Ik zie Leen Half Een een zakdoek pakken en Schele Joop wrijft de tranen uit zijn ene oog. Kindeke Samantha omhelst haar vader. 'Eigenlijk zijn we hier allemaal één grote familie', snottert Gerard. 'Precies', zegt uitbaatster Wendy. 'Den Haag in het klein. Een disfunctioneel gezin'.



