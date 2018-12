Samen eten omgeven door blije gezichten

Samen is van de Aziatische horecafamilie Hu en hun nieuwe restaurant telt maar liefst 700 zitplaatsen. Na een ritje met de roltrappen kies je bij de receptie voor een verblijf van twee, tweeënhalf of drie uur. We pinnen 69 euro en zien op de bon dat we tot 20.44 uur zoveel mogen eten en drinken als we willen.



Hierna worden we beleefd opgevangen door Jason Hu, van de jongere generatie van de familie. Jason brengt ons keurig naar een tafeltje en wijst onderweg op buffetten en open keukens waar koks aan het werk zijn. Wat direct opvalt is het interieur. Geen open megazaal vol malende kaken maar veel afzonderlijke, intieme eetruimten, mooi verlicht en 'hotel- chique' gedecoreerd. We maken ons op voor een strijd van beheersing, guilty pleasures en we waken voor vooringenomen onvrede. Onbeperkt eten neigt natuurlijk al snel naar ongeneerde schranspartijen. Daar waarschuwt Hu ook slim voor. 'Verspilling wordt niet gewaardeerd', lezen we op bordjes. Wie een vol bord eten wil wegkieperen betaalt vijf euro en voor een niet geconsumeerd glas drinken wordt twee euro extra in rekening gebracht. Maar ja, wat is een vol bord?



Samen belooft een avontuur met keuze uit tal van keukens: Aziatisch, Frans en Italiaans. De vraag is wat voor een avontuur het wordt maar er is in elk geval veel. Er is pizza, een vlees- en visafdeling, een nogal beschamende Europese hoek met aardappels, gehaktballen en worteltjes en er is een Chinese wokkeuken. Ook staan er soepen, brood en hammen er is een saladebar. Het is teveel om op te noemen. Keurige bediening ruimt daarbij je tafeltje steeds weer leeg.