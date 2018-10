'Samen oud worden om onze tradities te kunnen voortzetten'

Aan de vooravond van het jubileum zijn in de ontmoetingsruimte bijna 50 mensen bij elkaar gekomen om de verjaardag te vieren van mevrouw Ibu Djainem (85), één van de bewoners. Men spreekt Sranan Tongo (Surinaamse taal), Javaans of Nederlands. Veel dames zijn traditioneel gekleed in een sarong (wikkelrok) en kebaya (blouse). De heren veelal in een batik hemd en een donkere broek. Sommigen dragen een blangkon (hoofddeksel).



,,Mag ik een dawet?'' Het roze drankje met kokosmelk wordt snel geserveerd. Op verschillende tafels staan snacks, zoals pejeh (hartige pindakoekjes met garnalen), zoete kleefrijst, cake en lapis (puddingkoekjes in verschillende kleuren). Opvallend: als je vertrekt krijg je standaard een plastic tasje met een gerecht mee. Deze keer met onder meer bami, rijst, een gekookt ei, gesmoorde kip in ketjapsaus en sambal goreng-boontjes.



,,Dat is iets van onze cultuur, ik ben niet anders gewend. Wij helpen elkaar en zorgen dat iedereen iets te eten heeft'', zegt Melvin Toemin, voorzitter van Stichting Rukun Budi Utama (RBU), toentertijd de organisatie achter het initiatief voor dit groepswonenproject. Bij het ontwikkelen en realiseren van de woongemeenschap eind september 1998 stond RBU echter onder leiding van Hariëtte Mingoen, die tijdens het verjaardagfeestje ook aanwezig is. ,,De mensen zeiden dat ze samen oud wilden worden, in een vertrouwde omgeving waar ze de kans hadden om hun tradities voort te zetten en voor elkaar te zorgen'', vertelt ze over dat beginstadium.



Mingoen wil nog iets duidelijk maken: ,,De bewoners hechten meer aan wat ze noemen de klosso bantal (30 september) en niet zozeer aan de officiële openingsdag. Klosso betekent slaapmat en bantal is kussen. Dus de dag dat ze besloten hebben om met hun klosso en bantal symbolisch het pand in te wijden, is voor hen veel belangrijker.''