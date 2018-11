Samen Thais eten ‘tot de dood ons scheidt’

Na lange tijd staat Milko Lippe eindelijk weer eens in zijn eigen keuken. Hij wordt geholpen door Anchana Sukklai en Pae Poonyanuch, allebei van Thaise afkomst. ,,Milko kan wel Thais koken, maar ik kan het beter’’, zegt Poonyanuch. Ze is Milko’s vriendin en is een paar weken in Nederland op vakantie.



Gerard is er voor het eerst bij en komt net terug van een reis naar Thailand. ,,Onlangs liet Milko me proeven van Thaise hapjes die hij had gemaakt. Ze waren perfect. Daarom ben ik nu hier’’, zegt hij. ,,Als je in Nederland naar een Thais restaurant gaat, is het eten aangepast zodat de Hollanders ook mee kunnen eten. Het echte Thaise eten bestaat hier dus niet.’’



Lippe kan zich daar wel in vinden alhoewel hij vlakbij station Hollands Spoor al jaren met zijn vrienden een restaurant bezoekt dat het authentieke Thaise eten goed benadert. ,,Weet je wat het verschil is?’’ vraagt hij. Aan zijn oogopslag is te zien dat hij graag het grote geheim wil onthullen, dus toe maar. ,,Het authentieke Thaise eten is heel vers. Heel veel dingen zijn gewokt en kraken in je mond. De curry’s bevatten veel kruiden en veroorzaken een echte smaakexplosie. Gewoon heerlijk!’’