Samenkomen om geteisterde Hindoetempel te steunen

,,We zijn het nog aan het organiseren, dus wat er precies gaat gebeuren weten we nog niet'', zegt Sharmila Sahebdien, secretaris bij de raad. Ze hoopt dat de opkomst groot is. ,,We willen ook Hindoestaanse vertegenwoordigers van politieke partijen erbij betrekken. Janice Roopram van Groep de Mos komt in ieder geval.''

Bedreigingen

In 2004 werd de Hindoetempel al geteisterd door een groep jongeren uit de buurt met inbraken, bedreigingen en berovingen. Later was het een tijd lang rustig, maar de problemen in de wijk zijn volgens de voorzitter van de Hindoeïstische stichting nog steeds niet voorbij, vertelde hij eerder deze week. ,,Twee maanden geleden belde hier een student uit Scheveningen aan. Hij zei dat hij islamitisch was en vroeg of hij hier mocht bidden. Omdat wij een centrum voor alle mensen en religies zijn, liet ik hem binnen en deed ik de deur van de gebedsruimte dicht toen hij daarom vroeg. Even later hoorde ik gerinkel en was hij er met onze collectebus vandoor gegaan." De voorzitter deed aangifte na het incident, maar tot nu toe heeft dit niet tot resultaat geleid. Ramdhani was de enige getuige.