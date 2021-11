Samuel en Rahim zien met angst en beven een nieuwe lockdown aankomen: ‘O nee, niet alleen maar gamen’

Haags hondenweer verhindert Black Fri­day-gek­te: ‘Denk je dat het druk wordt, krijg je dit’

Het is deze vrijdag best druk in de Haagse binnenstad, maar de Black Friday-gekte van de afgelopen jaren blijft uit. ,,Wat wil je ook met dit Haagse hondenweer,” moppert een lokale stroopwafelverkoper.

