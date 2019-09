Sander heeft vanuit zijn ‘kantoor’ misschien wel het mooiste uitzicht van Den Haag

Wie bij het Spuikwartier in Den Haag staat heeft momenteel bepaald geen fantastisch uitzicht, maar vanuit de hoogte ziet de stad er opeens heel anders uit. Het is vrijdagavond 30 augustus 21.35 uur als logistiek uitvoerder Sander Brunt vanuit zijn torenkraan een uitzicht ziet dat zo mooi is, dat hij het wel moet vastleggen.