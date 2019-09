Sanne (33) zoekt haar grenzen op en surft van Hoek naar Helder ter ere van overleden neef

Waarom bent u zo gedreven om hieraan mee te doen?

,,Ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Hartstichting, als eerbetoon aan mijn overleden neef. In januari 2018 verloren wij hem aan een plotselinge hartinfarct. Bart was zeer sociaal en zette zich vaak in voor goede doelen. Dat inspireerde mij om over mijn grenzen te gaan en mee te doen.”



Hoeveel heeft u getraind?

,,Ik ben met drie jaar ervaring in de sport nog een nieuweling vergeleken met de andere deelnemers. Ik heb wel een heel jaar lang kunnen focussen op deze dag. Goed eten, veel sporten en vaak het water in - zelfs bij vijf graden. Ik ben nu topfit, maar zo’n afstand heb ik nog nooit afgelegd.”



Wat is uw langste afstand tot nu toe?

Zestig kilometer. Nog niet de helft, maar ik had toen het gevoel dat ik nog door kon gaan. Het gaat slopend worden, mijn armen zullen verkrampen en benen verzuren. Maar ook al red ik het niet, ik weet dat ik er echt alles aan heb gedaan.”



De eerste twee keer ging niet door, morgen wel?

,,De verwachtingen zijn goed, het zit mee. De eerste keer was de wind te slap. De tweede keer was er een windkracht van ruim veertig knopen. Daarmee kun je surfen, maar dat hou je hooguit een half uur vol.”



En je moet wel wat langer dan een half uur surfen.

,,We beginnen om 07.00 uur en moeten tussen 16.00 en 18.00 finishen. We hebben dus een flink dagje voor de boeg.”