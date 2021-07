Sanne vertrekt met pijn in het hart uit Haagse bovenwoning: ‘Het is echt mijn paleisje’

Sanne huurde de woning al een paar jaar toen ze in 2016 de kans kreeg deze te kopen. En die greep ze met beide handen aan. ,,Het is echt mijn paleisje, een fantastische plek om te wonen. De locatie is natuurlijk geweldig, zo midden in het oude centrum. Maar ik was meteen ook erg gecharmeerd van dit bijzondere en lichte huis.”



,,Het appartement heeft heel veel grappige hoekjes en nisjes. Niet altijd even logisch, maar dat vind ik juist het leuke eraan. En toen ik het eenmaal kon kopen, heb ik het appartement flink opgeknapt. Onder meer is de badkamer aangepakt, heb ik er een nieuwe keuken in gezet en aan de voorkant dubbel glas.”