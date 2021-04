Saoedische parel in Statenkwartier heeft zijn glans verloren: ‘Ze hebben er gewoon schijt aan’

Haagse wielerhoop Ide Schelling droomt al van Tour in eigen stad: ‘Dat geeft zeker vleugels’

9 april Er is enthousiast gereageerd op het streven van Den Haag om de Tour de France in 2024 of 2025 naar de stad te halen. Waar renner Ide Schelling filosofeert over zijn favoriete finishstraat, is oud-prof Michael Boogerd jaloers op de huidige generatie. ,,Hier gaat mijn Haagse hart sneller van kloppen.”