Sashimi en sushi: van dit Japanse restaurant is ook het koningshuis fan

Michelin­ster voor ’t Ganzenest: ‘Het dak gaat eraf’

Geen sterrenregen, wel winst en veel blijdschap. Restaurant ’t Ganzenest in Rijswijk pakte voor het eerst een Michelinster, amper negen maanden open. Calla’s in Den Haag wist de ster te behouden net als Aan de Zweth in Schipluiden. Triptyque in Wateringen pakte een Groene Ster voor zijn duurzame culinaire ideologie.

1 juni