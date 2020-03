Saunabrand bij sportschool My Life in Voorschoten

De brand is in de sauna begonnen en heeft voor de nodige rookontwikkeling gezorgd. De brand was snel onder controle, maar toch komt er nog steeds rook uit het pand. ,,We zijn aan het zoeken naar een mogelijke tweede brandhaard”, zegt de brandweer.



Niemand is gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.