Savarin in een afhaaldoos: ‘Zeg mij wat je eet, en ik zal zeggen wat je bent’

golfbrekers Voedselac­tie Dorcas na 25 jaar noodgedwon­gen in een ander jasje

15:03 De 25ste voedselactie van Dorcas Hulp Delft krijgt zaterdag een compleet andere invulling. Geen inzamelactie in de supermarkt of kerk, maar wegens corona online. Voor het eerst sinds 1995 zal de organisatie zelf producten inkopen en verspreiden in Oost-Europa. Oprichter Wim van Dorp vertelt hierover in Golfbrekers.