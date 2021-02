Schaars geklede man gered uit ijskoud water langs Erasmusweg

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. De man, die niet veel kleren aan had, is door ambulancepersoneel en medewerkers van het traumateam onderzocht en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De inzet van de hulpdiensten trok nogal wat bekijks. Agenten moesten nieuwsgierige omstanders meerdere keren wegsturen.



Hoe de man te water is geraakt, is nog onduidelijk. Volgens Calamiteitensite Regio15 was de man onder invloed van alcohol.