Schaatsen op kunstijs van Leidsenhage, het kan weer!

Het is het veertiende seizoen van de schaatsbaan op de vijver langs het winkelcentrum. Elk jaar weer is het volgens Bogaart financieel lastig om de ijsbaan op te bouwen en te exploiteren. Maar met hulp van alle sponsoren en leveranciers lukt het uiteindelijk toch.

Behalve bij kinderen en schoolklassen is Ice Paradise ook bij de drie dochters van de koning. Ze zijn al een aantal winters achter elkaar gaan schaatsen in Leidschendam. Het 'maken' van de ijsbaan is het moeilijkste, het ijs moet laagje voor laagje aangroeien.

De ijsbaan is door Bogaart ooit bedacht om met de horecazaken die hij in Leidsenhage heeft 'de winter door te komen'. Het idee deed hij op in Den Haag, toen er een drijvende ijsbaan op de Hofvijver lag. De schaatsbaan in Leidschendam ligt - net als toen in de Hofvijver - op pontons.