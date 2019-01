Schaatsfestijn in De Uithof voor bouw rampbestendige scholen

Het Rode Kruis is op zoek naar ouders en kinderen die hen op 17 maart willen helpen om zoveel mogelijk geld op te halen. Het is de eerste keer dat de organisatie het evenement organiseert. ,,We hebben vorig jaar een pilot gehad in Eindhoven en daar veel van geleerd’’, vertelt een woordvoerster. ,,Daarna hebben we bewust voor Den Haag gekozen, omdat in deze regio veel schaatsliefhebbers zijn.’’ Vorig jaar werd er 25.000 euro ingezameld. ,,We hopen dat bedrag dit keer zeker te evenaren.’’