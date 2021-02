Schaatspret op het Binnenhof in 1618: een kind poept op het ijs en bij het Torentje ligt - net als nu - een wak

Winterweer LIVE | Schaatsers glijden voorzich­tig over Hofvijver en muzikant Henk de Kat brengt ode aan natuurijs

14:30 Schaatsliefhebbers trekken er vandaag massaal op uit om met geslepen ijzers over het natuurijs in de regio te glijden. ‘Maar wees voorzichtig, het is nog niet overal dik genoeg’, waarschuwt de politie. Volg alles over het winterse weer in ons liveblog.