Schade aan dure koninklijke vazen ‘beperkt’

Het gaat om zogenoemde jardinières, van oorsprong Russische vazen die via Anna Paulowna, de Russische vrouw van koning Willem II, in Nederland zijn terechtgekomen. Aanvankelijk was niet bekend dat de vazen waarschijnlijk erg kostbaar zijn, totdat enkele jaren geleden bleek dat er een soortgelijke jardinière voor een paar miljoen dollar was geveild in de Verenigde Staten.



Tijdens een transport naar een extern depot van het druk verbouwende Paleis Het Loo raakten de jardinières beschadigd. Volgens experts gaat het om barstjes die goed kunnen worden verholpen en uiteindelijk geen gevolgen zullen hebben voor de waarde.



Na de restauratie worden de vazen overgebracht naar een depot dat de gemeente Wassenaar zal aanwijzen, terwijl het college van het dorp gaat bepalen wat de beste bestemming is.



