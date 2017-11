Schade aan geleende, koninklijke vazen uit Wassenaar op Paleis Het Loo

Een schade-expert onderzoekt nu de omvang van de beschadigingen en hoe die zijn ontstaan. Over een schadebedrag aan de uitgeleende vazen, die miljoenen waard zijn, is daarom nog niets te zeggen. ,,Wij wachten dat onderzoek en het schaderapport van de expert af’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Wassenaar.



Op het moment dat de zogenoemde jardinières van Russische afkomst in 2010 op verzoek van Museum Het Loo op uitleenbasis naar Apeldoorn verhuisden, had niemand in Wassenaar een idee hoe waardevol ze waren.



De kolossale bloemenhouders werden op hun plek in de spiegelzaal van het Wassenaarse raadhuis De Paauw niet anders behandeld dan andere voorwerpen: zo af en toe werden ze met een lapje afgenomen.



Maar toen vier jaar later een derde vaas uit dezelfde reeks voor drie miljoen dollar werd geveild in Amerika 'werd de lol steeds groter', zei Jos Huijzer, kunsthistoricus bij de gemeente Wassenaar destijds. En: ,,Onze vazen worden ook op een dergelijke waarde geschat.''



De vazen zijn nog steeds in Het Loo nadat ze vorig jaar onderdeel waren van een grote tentoonstelling over het 200-jarig huwelijksjubileum van koning Willem II en de Russische Anna Paulowna. De koninklijke hoogheden brachten hun zomers door in De Paauw, dat ze in eigendom hadden als zomerhuis.