Schade bij meerdere bedrijven aan Verheeskade door brand

Bij de meldkamer kwam rond 00.15 uur een automatische brandmelding binnen. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Bij aankomst werd een brandhaard aangetroffen in een van de bedrijfspanden.



De vlammen waren snel onder controle. ,,Bij de brand is veel rook ontstaan”, meldt een woordvoerder van de brandweer. ,,Deze heeft zich over een aantal bedrijfspanden verspreid en schade veroorzaakt.”



De panden zijn daarna geventileerd. Stichting Salvage gaat de getroffen bedrijven helpen met de afhandeling van de schade.



Hoe de brand precies is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.