Schade door explosie in Newtonstraat, vuurwerk waarschijnlijk de boosdoener

Daryl Janmaat keert terug bij ADO Den Haag: ‘Ik volg mijn gevoel’

29 december Daryl Janmaat is weer speler van ADO Den Haag. De 31-jarige vleugelverdediger uit Leidschendam tekent een contract tot de zomer van 2023. De 34-voudig international keert daarmee terug bij de club waarvoor hij in 2007 in het betaalde voetbal debuteerde.