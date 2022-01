Schade na uitslaande brand in kleedruimtes van Haagse stichting

Bewoners schrikken zich rot van explosie in winkelpand: ‘Mijn bed ging tien centimeter de lucht in’

De klap was gigantisch. De gevel van een leegstaand winkelpand in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van maandag op dinsdag door een explosie vernield. De buurt is zich dood geschrokken. ,,Mijn bed ging tien centimeter de lucht in.”

