Schade nu maar half zo groot in L-dam-Voorburg

Het gaat om voorlopige cijfers, maar Leidschendam-Voorburg is wel de eerste gemeente die een inventarisatie van de 'jaarwisselingschade' naar buiten brengt. In Den Haag en Rijswijk gaat het nog wel even duren voordat bekend is voor hoeveel geld schade is aangericht. Daar worden de cijfers eerst geëvalueerd en gaan ze vervolgens naar de gemeenteraad. Dat het voorlopige schadebedrag in Leidschendam-Voorburg veel lager uitvalt dan vorig jaar, bevestigt het beeld dat gemeenten en hulpdiensten al snel gaven over oud en nieuw 2017/2018. Die is dus inderdaad rustiger verlopen dan voorgaande edities. ,,Er was aanzienlijk minder vandalisme dan vorig jaar'', legt de woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg uit. ,,Je moet daarbij denken aan minder schade aan afvalbakken, afvalcontainers, bakken met zakjes voor hondenpoep, verkeersborden, lantaarnpalen en bestrating.''

Inspecties

De dienst Stadsbeheer voert in Leidschendam-Voorburg vandaag ook nog inspecties uit. ,,Er kan daardoor nog iets aan schade bijkomen, maar dat zullen geen hele grote bedragen zijn'', zegt de gemeentewoordvoerder.



De rapportages die Stadsbeheer daarover vandaag maakt, worden gebruikt om te zien welke wijken er uitspringen, zowel in negatieve als in positieve zin. ,,We gaan dan kijken hoe een eventuele verandering in een wijk tot stand is gekomen. In de Prinsenhof, een wijk waarin tijdens de jaarwisseling altijd wel gedoe is, is het nu ook een stuk rustiger gebleven. Daar moet een verklaring voor zijn.''



Het kan bijna niet anders dan dat het maatschappelijke debat over vuurwerk iets te maken heeft met de overal rustiger verlopen jaarwisseling. In dat kader blijkt het facebookmeldpunt voor vuurwerkoverlast van de politie in Den Haag en omgeving ook een groot succes. Aan de hand van meldingen kon gericht worden gesurveilleerd en enkele keren leidde een melding ook tot een aanhouding.



Volgens een van de initiatiefnemers, Ramesh Bipat van Politie Eenheid Den Haag, wordt bekeken welke lessen kunnen worden getrokken voor de volgende jaarwisseling.



Ook de bewonersvereniging Marlot gaat dan doen, zegt Wouter Metz namens deze club. De wijk had de primeur met een vrijwillige vuurwerkvrije zone en dankzij deze zone bleef het met oud en nieuw 'heel rustig'. ,,We gaan met bewoners evalueren of en hoe we hiermee verder gaan.''



