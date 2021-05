Schade van demonstraties voortaan verhaald op daders, betere bescherming van media en politici

Het vorige demonstratiebeleid kwam uit 2017. In het nieuwe beleid wordt opgenomen dat schade die tijdens demonstraties aan gemeentelijke eigendommen wordt toegebracht op de daders zal worden verhaald. In het beleid is ook aandacht voor het beter beschermen van media, politici en overheidsvertegenwoordigers.

Het winkelgebied in het stadscentrum is niet geschikt voor demonstratieve optochten of demonstraties van meer dan tien personen, zo wordt gesteld. In dit winkelgebied is het vaak erg druk met bezoekers, openbaar vervoer, toeristen en winkelend publiek. De ruimte is er beperkt waardoor een vermenging van publiekstromen kan ontstaan en hulpdiensten niet goed ter plaatse kunnen komen.