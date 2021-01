Schade ‘vuurwerkvrije’ jaarwisseling in Den Haag drie ton lager

Hoe heb jij de jaarwisse­ling beleefd? Den Haag wil weten hoe oud en nieuw was

11 januari Vlogen de cobra’s je om de oren in jouw straat? Zijn er bushokjes, bankjes of verkeersborden in de fik gestoken? Of zijn de verkoolde resten van sterretjes en bijkans een half afgekloven oliebol de enige restanten van de jaarwisseling die je op de stoep zag liggen op 1 januari?