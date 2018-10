Schadevergoeding voor oplopen van veteranenziekte

De ellende begon al een paar dagen na afloop van een vakantie vorig jaar in Montenegro. De Hagenaar voelde zich flink ziek worden, kon niet meer eten of drinken, moest aan één stuk door hoesten. Zijn huisarts verwees hem door naar het ziekenhuis, waar duidelijk werd dat hij in zijn hotel op de Balkan door verontreinigd water was besmet.



Ruim een week heeft hij in het ziekenhuis gelegen met een door de veteranenziekte veroorzaakte dubbele longontsteking. En zelfs nu nog, ruim een jaar later, kampt hij met longklachten, vermoeidheid en concentratiestoornissen.



Reisorganisatie Sunweb stuurde een bloemetje, maar heeft nu ook smartengeld en schadevergoeding betaald, nadat de patiënt letselschadebureau JBL&G in Amsterdam in de arm had genomen.