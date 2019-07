'Schande' over niet afbouwen nieuwbouwhuizen

Video Politie slingert Haagse e-stepper op de bon

12:28 De Haagse politie treedt op tegen mensen die op een elektrische step rondrijden. Het stadsvervoermiddel, dat 25 kilometer per uur haalt, is in de hofstad in opmars, maar is verboden op de openbare weg. De branche denkt juist dat de hippe nieuwe step de spits kan ontlasten.